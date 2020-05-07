В рамках акции #МыВместе опубликован навигатор по принятым мерам поддержки граждан

В настоящее время действует более 30 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

«Порядка 25% людей, которые звонят на горячую линию или обращаются в волонтерские штабы акции «Мы вместе», просят подробнее, в деталях, разъяснить решения, которые принимаются президентом и правительством. Поэтому нам важно продолжать работу по информированию граждан, – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. – «Навигатор» Агентства стратегических инициатив, который опубликован на главной странице сайта мывместе2020.рф в разделе «Полезные материалы», – еще один хороший источник полезной людям информации».

Документ состоит из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России в 2020 г. для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) и ее последствиями. Документ содержит инструкции о том, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами, вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех и от трех до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии – получить социальную помощь.

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, – как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

Отметим, что в рамках акции #МыВместе волонтеры оказывают помощь в решении трудовых споров, получении выплат семьям с детьми, а также помогают с возвращением из-за рубежа граждан России и т.д.