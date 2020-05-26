В Коми волонтеры #МыВместе передали Сыктывкарской больнице №1 маски, перчатки, защитные экраны для лица и антисептик

Участники акции #МыВместе в Республике Коми – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» – передали медикам Сыктывкарской городской больницы №1 по тысяче масок и перчаток, 115 защитных экранов для лица и свыше 200 флаконов антисептиков.

«Всего с начала своей работы волонтерский штаб акции #МыВместе в Коми оказал помощь свыше 2,5 тыс. граждан, передал свыше 20 тыс. бесплатных наборов продуктов малоимущим пожилым жителям и многодетным семьям. Мы продолжим оказывать помощь тем, кому она нужна. У добровольцев накопился большой опыт помощи медикам, пожилым гражданам и многодетным семьям. Полученный опыт волонтеры будут использовать в дальнейшей добровольческой работе после пандемии коронавирусной инфекции», – прокомментировала участница акции #МыВместе, эксперт ОНФ и волонтер-медик в Коми Елена Помаскина.

Волонтеры #МыВместе в Коми оказывают всестороннюю поддержку республиканским, городским и сельским медикам. Так, ранее добровольцы передали десятки тысяч защитных костюмов, экранов, масок, перчаток и антисептиков в республиканские инфекционную и клиническую больницы, Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи, Корткеросскую и Прилузскую центральные районные больницы. Также волонтеры помогли обустроить временные госпитали для больных COVID-19 в Усинске и Сыктывкаре.