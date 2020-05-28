В Коми волонтеры #МыВместе передали более тысячи бесплатных продуктовых наборов жителям трех сельских районов республики

Участники акции #МыВместе в Республике Коми продолжают помогать сельчанам в условиях пандемии коронавируса. Активисты регионального отделения ОНФ, «Волонтеры-медики» и социальные работники передали свыше одной тысячи бесплатных продуктовых наборов жителям Койгородского, Корткеросского и Усть-Куломского районов.

К акции #МыВместе присоединился член Совета Федерации России от Коми Дмитрий Шатохин, организовав содействие в доставке более 800 наборов жителям Корткеросского и Усть-Куломского районов.

«В период налаживания ситуации и постепенного снятия ограничительных мер важно продолжать помогать самой уязвимой категории граждан – пожилым землякам. Не стоит забывать, что коронавирусная инфекция до конца пока не побеждена, и во всех муниципалитетах региона сохраняется режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше», — отметил Шатохин.

Все продуктовые наборы участники акции #МыВместе передали для распределения социальным работникам трех районов. Ведь именно они обладают точной информацией о людях, которым в первую очередь необходима поддержка, также у них уже налажена работа с незащищенными категориями граждан.

«В период пандемии коронавируса волонтерский штаб акции #МыВместе в Коми уделяет особое внимание помощи сельским жителям – медикам и пожилым людям. Общественники по этому вопросу на местах активно сотрудничают с социальными службами и организациями, налажено взаимодействие с министерством труда, занятости и социальной защиты региона. Помощь в формировании бесплатных продуктов питания оказывает предпринимательское сообщество и неравнодушные граждане. Сотни жителей республики сплотились и включились в акцию взаимопомощи», — прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

В свою очередь жители и социальные работники Койгородского, Корткеросского и Усть-Куломского районов поблагодарили волонтеров за помощь.

Ранее около девяти тысяч бесплатных наборов продуктов получили малоимущие пожилые жители Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Инты, Печоры, Усинска, а также Княжпогостского, Сыктывдинского, Сысольского и Эжвинского районов. Всего с начала своей работы волонтерский штаб акции #МыВместе в Коми оказал помощь более 2,5 тыс. граждан, передал свыше 20 тыс. бесплатных наборов продуктов малоимущим пожилым жителям и многодетным семьям.