В Коми участники акции #МыВместе передали подарки детям, находящимся на лечении в больницах Сыктывкара

Участники акции #МыВместе в Республике Коми – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, «Волонтеры-медики» и журналисты – подарили маленьким пациентам детского отделения республиканской инфекционной больницы и республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре красочные наборы для рисования и экземпляры республиканского детского иллюстрированного журнала «Радуга». Участники акции решили скрасить нахождение детей на карантине в больничных стационарах и их лечение, в том числе от COVID-19.

«Маленькие пациенты находятся в лечебных стационарах в условиях карантина: к ним не могут прийти волонтеры-аниматоры, чтобы развеселить клоунскими сценками и веселыми концертами. Но это дети, им нужно дополнительное внимание. Краски, карандаши и раскраски, яркие картинки и истории в детском издании повысят настроение ребятам. Не задумываясь, присоединились к акции #МыВместе своим посильным участием – на безвозмездной основе передали в волонтерский штаб свежие номера нашего красочного детского журнала. И такую работу будем продолжать», – рассказала участница акции #МыВместе, главный редактор детского журнала «Радуга» Нина Новикова.

Другой участник акции #МыВместе в Республике Коми, благодаря которому стала возможной помощь маленьким пациентам, – ООО «Канцлер». Предприниматели на безвозмездной основе предоставили детям наборы для раскраски.

В Коми к акции взаимопомощи #МыВместе присоединяется все больше участников. Ведущие печатные СМИ региона передают свои печатные издания пациентам больниц: журнал «Регион», газеты «Республика», «Трибуна», «Коми му», «Источник новостей», «Панорама столицы», федеральное издание «Союзное вече».

Активисты ОНФ в Коми, волонтеры и журналисты вместе с подарками для маленьких пациентов привезли еще и горячие обеды медикам республиканской инфекционной больницы и республиканской детской клинической больницы. Обеды приготовили кафе «Мангал» и «Суши. Репаблик. Сыктывкар». Участники акции #МыВместе – предпринимательское сообщество Республики Коми – на постоянной основе готовят такие бесплатные обеды медикам региона, которые трудятся в лечебно-профилактических учреждениях в условиях карантина. Основная помощь в питании медиков оказывается в Сыктывкаре, где в больницах лечится основное количество больных с коронавирусной инфекцией со всей республики.

«Врачи, средний и младший медицинский персонал сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Активисты ОНФ в Коми и «Волонтеры-медики» уже передали две тысячи медицинских масок в Коми республиканскую клиническую больницу и Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи. Продолжим оказывать помощь медикам», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.