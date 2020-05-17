В Коми участники акции #МыВместе передали более восьми тысяч средств индивидуальной защиты сельской больнице

Участники акции #МыВместе в Республике Коми – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» – передали сельским медикам Корткеросской центральной районной больницы (ЦРБ) 5 тыс. медицинских масок, 3 тыс. перчаток, более 30 защитных костюмов, а также 500 флаконов антисептиков.

Корткеросский район – одна из пострадавших от коронавирусной инфекции сельских территорий в регионе. Сельские медики выразили общественникам искреннюю благодарность за помощь.

«Большое спасибо! Помощь нам очень нужна. К таким инициативам очень хорошо относимся и всегда рады поддержке. Средства индивидуальной защиты очень нужны. Ведь коронавирус еще не закончился. И поэтому помощь участников акции #МыВместе – существенная и очень важная для нас», – сказал главный врач Корткеросской ЦРБ Алексей Чуркин.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что средства индивидуальной защиты поступили по линии единого волонтерского штаба акции #МыВместе и были закуплены на деньги, собранные гражданами и представителями предпринимательского сообщества.

«Помощь сельским медикам средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции – это наши обязательства, данные ранее. По объективным причинам до этого защитные костюмы для медиков, маски и другие средства защиты мы передавали в республиканские больницы, которые несут основную нагрузку в лечении жителей региона от COVID-19. Но сельские больницы и медики тоже не должны оставаться без такой поддержки, тем более те, кто напрямую столкнулся с осложнениями по распространению коронавируса. Одна из них – это Корткеросская ЦРБ, медики которой находятся на передовой в борьбе с эпидемией», – прокомментировала участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Ранее участники акции #МыВместе – активисты ОНФ и «Волонтеры-медики» в Коми – передали в республиканские инфекционную и клиническую больницы, а также на Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи десятки тысяч средств индивидуальной защиты – защитные костюмы и бахилы, маски, респираторы, перчатки, антисептические средства.

В Сыктывкаре в рамках акции #МыВместе команда «Молодежки ОНФ» в Коми помогла обустроить временный госпиталь для больных COVID-19 на площадях спортивной школы олимпийского резерва №2. А в Усинске активисты ОНФ в Коми организовали волонтерскую бригаду и помогли обустроить временный госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией в здании взрослой городской поликлиники. Помимо этого, участники акции #МыВместе благодаря помощи предпринимательского сообщества в ежедневном режиме доставляют медикам республиканских больниц горячие обеды.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе пожилым гражданам и медикам проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Позвонив по указанному номеру, пожилые и маломобильные граждане могут получить помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и оплате услуг ЖКХ. Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.