В Койгородском районе медвежья семья вышла к людям

В Койгородском районе местные жители повстречались с медведицей и ее тремя медвежатами. Встречу записали на видео и выложили в сеть.

По словам очевидцев, семья косолапых вышла из леса на трассу Визинга — Койгородок в районе поворота к поселку Подзь. На видео медведица пересекает арык, но малыши не могут его преодолеть и ей приходится возвращаться за ними. В результате все семейство выбралось на обочину дороги, пересекло ее и скрылось в лесу на противоположной стороне.

https://komiinform.ru/news/198000