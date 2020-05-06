Центральный штаб ОНФ подвел промежуточные итоги работы в период пандемии и обсудил антикризисные меры

Впервые Центральный штаб Народного фронта провел заседание в формате видеоконференции, на котором были рассмотрены предложения о мерах поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса, участие ОНФ в акции #МыВместе и контроль за исполнением президентских поручений.

Члены Центрального штаба ОНФ уже приняли деятельное участие в разработке пакетов первоочередных правительственных мер поддержки граждан и наиболее пострадавших отраслей экономики, заявил сопредседатель ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. «Сегодня окончательно неясна глубина влияния на российскую экономику распространения коронавирусной инфекции, поэтому выработка и обсуждение антикризисных системных решений должны продолжаться», – подчеркнул он.

Когогин напомнил, что ОНФ обратился к правительству РФ с предложением пересмотреть подход к поддержке пострадавшего бизнеса – не по отраслевому классификатору ОКВЭД, а на основе реальных финансовых показателей. Кроме того, Народный фронт обратил внимание правительства и на необходимость поддержки НКО, в которых работают почти 1,5 млн человек. Правительством эти предложения были услышаны – первое предложение прорабатывается, по второму – даны поручения о льготах и поддержке для НКО по аналогии с помощью малому бизнесу.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил рассмотреть возможности возобновления работы промышленности и экономики в целом: «Мы, я думаю, должны одно из ближайших заседаний штаба или следующее, не откладывая, посвятить тому, какие предложения нам надо сделать для максимально плавного и безболезненного выхода из этого кризиса».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль рассказал, что по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, Героя труда России, главврача Научно-исследовательского института – краевой клинической больницы №1 Минздрава Краснодарского края Владимира Порханова в прошлом году были рассмотрены проблемы в использовании технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая спасает жизни пациентов с тяжелой легочной недостаточностью. «Мы понимали, что существуют серьезные организационные недостатки в использовании этого метода. Он непростой, однако доказал свою эффективность. И мы предложили ряд мер по распространению его использования», – отметил Рошаль. Однако серьезных подвижек не произошло.

Кроме того, он отметил, что 10 месяцев назад ОНФ провел закрытое обсуждение по оказанию медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. «Это было первое в стране острое общественное обсуждение этой проблемы. Мы пришли к выводу, что Россия не готова. Наши замечания и четкие рекомендации по поводу того, что нужно сделать, были направлены в Минобороны, МЧС, «Защиту», ФОМС, Минздрав, представители которых принимали участие в заседании. Однако не очень много было сделано. Кроме того, оптимизация здравоохранения не способствовала этому. Хотелось бы более энергичного и эффективного ответа органов государственной власти на заключения ОНФ», – подчеркнул Рошаль.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева рассказала о предложениях экспертов Народного фронта по поддержке строительного бизнеса, оперативно сформулированных и направленных в правительство, и по контролю за уборкой в многоквартирных домах в период пандемии, особенно в тех, где уже выявлены носители COVID-19.

«Отдельный пакет предложений был подготовлен для упрощения оплаты за услуги ЖКХ, – отметила Цунаева. – Это непростая ситуация показала необходимость унификации системы оплаты, ликвидации многочисленных платежек. У ОНФ уже были предложения по этому поводу, дополнительные – мы также направили в правительство».

Кроме того, она сообщила основные выводы и предложения общественного доклада ОНФ по контролю за реализацией нацпроекта «Экология». В заключение Цунаева поздравила всех с наступающей 75-летней годовщиной Победы и призвала в онлайновом режиме участвовать в акции «Бессмертный полк» 9 мая – для этого надо загрузить портреты своих близких, участников Великой Отечественной войны, в соцсетях и на сайте polkrf.ru.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что еще в августе 2019 г. ОНФ обратился в Министерство труда и соцзащиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно и ввести для этого понятие «временная удаленная работа» в Трудовой кодекс. «Сейчас эта тема стала еще более актуальной. В феврале мы снова обратились в правительство, написали письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предложение находится на рассмотрении, и я надеюсь, что оно будет принято», – отметил Комиссаров.

Кроме того, ОНФ проработал и направил в Министерство труда и соцзащиты пакет предложений об установлении возможности дистанционного оформления пособия по безработице гражданам в центрах занятости. «Они были поддержаны. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах дистанционной регистрации граждан для поиска работы и в качестве безработных, которые будут действовать до 31 декабря 2020 года», – подчеркнул Комиссаров. Тем временем ОНФ проводит мониторинг, чтобы оценить, как новая система признания гражданина безработным применяется в регионах. «Далеко не везде она работает идеально. ОНФ продолжает получать объективную информацию от всех участников процесса и готов предоставить ее соответствующим органам власти, чтобы наладить эту работу», – резюмировал Комиссаров.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что Народный фронт сформулировал ряд предложений по поддержке сферы образования, в частности, по дистанционному обучению. Ранее был проведен дистанционный опрос учащихся и их родителей. Он показал, что около 80% опрошенных испытывали технические трудности при обучении онлайн. Это значит, что ни одна платформа не отвечает необходимым требованиям.

«Площадка ОНФ «Образование» и образовательный центр «Сириус» пригласили всех школьников страны к участию в этапе Всероссийской олимпиады школьников. На сегодняшний день 286 тысяч школьников приняли участие в пригласительном туре. Вместе с ведущими педагогами дети разбирают задания олимпиады. Принципиально важным результатом стало то, что онлайн-платформа, созданная для дополнительного образования, сработала без сбоев», – сообщила Шмелева.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал о промежуточных итогах всероссийской акции #МыВместе: «Менее чем за два месяца горячая линия приняла более 2,3 миллиона звонков и разрослась во всероссийскую акцию #МыВместе. Сейчас это уже более девяти тысяч партнеров по всей стране. Сейчас это не только доставка продуктов и лекарств, это и помощь малоимущим гражданам. Мы перевалили за 1,2 миллиона человек, которым удалось помочь. Это и отдельное направление, связанное с помощью врачам. Сейчас идет процесс сбора средств, которые аккумулируются на счетах «Волонтеров-медиков», и мы вместе с ними распределяем их между территориями, которые нуждаются в этих средствах больше всего. В приоритете – средства индивидуальной защиты, адресная помощь и решение других проблем, с которыми сталкиваются медики».

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук добавил: «Сейчас нам удалось объединить в рамках нашей акции около 105 тысяч человек по всей стране. Это волонтеры, которые прямо сейчас помогают людям. Это совершенно разные направления. Основным из них остается помощь пожилым и маломобильным гражданам, которые находятся в самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств. Ежедневно через систему «ОНФ. Помощь» к нам приходят тысячи заявок, которые очень оперативно отрабатываются в регионах. Здесь стоит отметить эффективную связку, которая образовалась в регионах между региональными исполкомами ОНФ, волонтерскими организациями, штабами акции #МыВместе и органами власти».

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич отметил, что одной из первоочередных задач «Молодежки ОНФ» в период пандемии стало оказание помощи медикам в перепрофилировании больниц под прием пациентов с коронавирусом. Для этого были сформированы группы быстрого реагирования в 63 регионах страны. В волонтерских группах строго следят за соблюдением мер дезинфекции и личной защиты. Каждый обеспечен экипировкой, масками, перчатками и антисептиком.

«В группах по территориям более 700 человек. В 12 регионах уже начали оказывать помощь медучреждениям. За прошедшую неделю в работах по переоборудованию корпусов было задействовано 270 человек. Кроме того, по окончании работ за каждой клиникой крепим команду, которая в дальнейшем помогает в работе по обеспечению деятельности клиники», – сообщил Кастюкевич.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький напомнил, что Народный фронт занимается не только реагированием на кризис, связанный с пандемией, но и продолжает контролировать исполнение 125 президентских поручений, в частности, 20 – в здравоохранении, 18 – в образовании, 14 – в экологии.