Владимир Уйба провёл совещание по вопросу организации детской оздоровительной кампании.

Совещание состоялось 23 мая и было посвящено вопросам подготовки к открытию летних смен на Черноморском побережье – в санатории «Черноморская зорька» в Анапе.

Одно из направлений деятельности санатория «Черноморская зорька» — предоставление услуг по санаторно-курортному лечении для жителей Коми по путёвкам «Мать и дитя». С Минздравом республики заключён соответствующий контракт на период с 1 апреля по 27 октября 2020 года. За это время санаторно-курортное лечение должны пройти 722 человека, из которых 361 ребёнок.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, деятельность санатория с конца марта 2020 года была приостановлена. Возобновить работу по оказанию санаторно-курортных услуг санаторий может на основании вынесенных решений губернатора Краснодарского края – с 01 июня 2020 года.

Для возобновления деятельности необходимо исполнить рекомендации Роспотребнадзора и провести ряд неотложных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности отдыхающих и работников санатория. На это требуется дополнительное финансирование. Вопрос будет проработан Минфином республики совместно Минздравом Коми.

https://rkomi.ru/news/84353/