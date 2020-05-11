Владимир Уйба провёл первое еженедельное совещание по социально-экономическому развитию городов и районов Коми.

Совещание состоялось 8 мая в режиме видеосвязи с участием руководителей муниципальных образований и членов регионального Правительства.

«У нас есть ряд задач, которые, несмотря на сложную ситуацию, необходимо решать. За это мы с вами несём ответственность перед жителями республики. Это, в первую очередь, задачи по переселению людей из аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству территорий и формированию комфортной среды проживания, подготовка к очередному зимнему сезону», — обозначил повестку врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

С докладами о социально-экономической ситуации в муниципалитетах выступили руководители городов Сыктывкар, Ухта, Инта, Койгородского и Сыктывдинского районов.

https://rkomi.ru/news/84058/