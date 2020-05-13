ШАУРМА / ГРИБАБАС КЛЮКЕР
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.
🔵 Караоке 130 руб.
🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)
🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)
🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.
🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)
🔵 Джон отжимание 10 раз 200 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)
🟡 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.
——ЗАДАНИЯ:
1. Съесть чайную ложку горчицы
2. Высыпать кружку муки на голову
3. Продегустировать какой-то новый продукт.
4. Накрасить лицо ОРАНЖЕВЫМ цветом и просидеть 10 минут
5. Показать как делать вакуум живота.
6. Разбить 3 яйца об голову.
7. Грибабас с закрытыми глазами определяет три предмета.
🔵 Джон, приседания 50 раз (1 раз за стрим или предварительно спросите)+ песня 500 руб.
🔵 Выпить сырое яйцо — 700 рублей (не более 3 за стрим)
🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.
🔵 Лицо зубной пастой на 30 минут- 1000 рублей
🔵 Торт в лицо Джону 5000 руб.(торт покупается на следующий стрим для выполнения доната)
🔵 Джон рвёт футболку на себе 2000 руб.
🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.
🔵 Джон целуется с Маргаритой 1 минуту 7000 руб.(у Маргариты видны только губы и нос) донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.
🔵 Джон сбривает брови 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.
🔵 Джон бреется на лысо 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.
🔵 Маргарита приходит на стрим и участвует в стриме до окончания 2000$ донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.
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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (3 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.
Почта для связи klyuker@gmail.com
Отправить нам посылку, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,
а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу
🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1
🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker
🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔴 Ненормативную лексику
🔴 Рекламу
🔴 Оскорбления
🔴 Спам
🔴 За вопрос: хочешь женщину
🔴 За вопрос: Саня ты в порядке
🔴 За вопросы о Надимацуте
🔴 За вопрос о конкретном месте проживания, вся инфа которую мы хотели предоставить есть в описании.
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ПейПал paypal.me/johnklyuker
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