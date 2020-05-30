Рыбный день Воркута 29 мая 2020 год

КРИК ДУШИ! Помогите предотвратить экологическую катастрофу!

К генеральному директору телеканала «ТВ Гало» Геннадию Князеву, обратилась местная жительница пос. Северный г. Воркута с просьбой о помощи!

В январе 2020 года пограничники пресекли попытку ввоза в Коми 18 тонн подозрительной наваги.

Статья из архива: https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo?w=wall-67884866_36807

Жительница г. Воркуты предоставила свой личный контейнер на временное хранение вещественных доказательств конфискованной наваги.

На данный момент рыба находится на хранении у частного лица в контейнере. Освободить контейнер и утилизировать уже испорченную рыбу отказываются все ответственные и надзорные органы.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе рейда пресечена незаконная деятельность двух хозяйствующих субъектов, осуществлявших промышленное рыболовство в Байдарацкой губе Карского моря. Злоумышленники пытались скрыться, но из-за морозов их пришлось спасать сотрудникам МЧС по Коми.

В январе 2020 года по маршруту Усть-Кара (НАО) – Воркута (Коми) выявлены четыре грузовых транспортных средства повышенной проходимости, перевозивших рыбную продукцию с нарушениями ветеринарного законодательства, техрегламентов и требований, регламентирующих рыболовство. Биологические ресурсы перевозились с целью реализации в Архангельской области, Коми и центральных регионах России.