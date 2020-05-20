РЫБАЛКА на СЕТИ / Рыба начала ЛОВИТЬСЯ / Разные виды РЫБЫ в СЕТКЕ
Рыбалка на сети в Республике Коми разрешена: https://www.youtube.com/watch?v=mdKpCJbWmS8&t=14s
Друзья всем привет. Хотели предоставить вашему вниманию очередную рыбалку на сети. в это раз в сеть попадались разные виды рыбы. сети устанавливали по заливным лугам так как в этом году очень большой уровень воды и луга сильно затопило. немного добыли рыбы для засушки и засолки. теперь у нас есть сушеная рыба к пенному напитку. в тот день рыбалка на сети удалась. улов на сети был довольно не плохой. но несмотря на то что рыба начала хорошо ловиться на сети мы решили закругляться с данным видом ловли рыбы и ждать спада воды. очень хотелось вам показать рыбалку на сети на крайнем севере. надеюсь вам понравилось наша рыбалка на сети. на днях постараемся выехать на другие виды ловли рыбы.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
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Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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