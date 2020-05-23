Рабочая встреча с представителями общественности Усть-Цилемского района

Владимир Уйба обсудил возможность строительства лечебного корпуса больницы в райцентре с представителями общественности Усть-Цилемского района.

Вопрос о строительстве нового корпуса для терапевтического и хирургического отделений районной больницы был поднят председателем совета МОД «Русь Печорская» Еленой Герасимовой на встрече главы региона с представителями коренных народов Республики Коми, которая состоялась 29 апреля по видеосвязи. Проблему район не может решить уже 30 лет.

21 мая во время рабочей поездки в Усть-Цилемский район исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил старый корпус. Ему уже более 100 лет. Стены, фундаменты, крыши настолько деформированы, что дальнейшая их эксплуатация представляет серьезную опасность для здоровья и жизни пациентов и персонала.

В ходе личной встречи с представителями общественности в селе Усть-Цильма руководитель региона сообщил, что возможно строительство лечебного корпуса по модульному типу. На сооружение такого здания потребуется около года – шесть месяцев на разработку документации, подготовку площадки и фундамента, и шесть месяцев – на сборку модульных конструкций.

https://rkomi.ru/news/84324/