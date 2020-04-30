Рабочая встреча с представителями коренных народов Республики Коми
Владимир Уйба встретился с представителями коренных народов Республики Коми.
Встреча состоялась 29 апреля. В ней приняли участие руководители межрегиональных и региональных общественных движений «Коми войтыр», «Русь Печорская», «Изьватас», «Коренные женщины Республики Коми», «Землячество коми-ижемцев «Изьватас».
«Для меня сегодняшняя встреча – знаковое событие. Коми – это народ с богатейшей историей. Я со всем уважением и почтением приехал в республику. Я готов с полной самоотдачей работать и служить республике, если будет на то воля народа Коми, и меня изберут главой», — приветствовал участников встречи Владимир Уйба.
Руководители межрегиональных и региональных общественных движений, представляющих интересы коренного населения Республики Коми, поблагодарили руководителя региона за возможность встречи и рассказали об основных направлениях своей деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти региона, реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Также затронуты темы развития отрасли здравоохранения и образования, сельских территорий, экономики, экологии, туризма, коми печати и средств массовой информации.
https://rkomi.ru/news/83871/