Рабочая встреча с представителями коренных народов Республики Коми

Владимир Уйба встретился с представителями коренных народов Республики Коми.

Встреча состоялась 29 апреля. В ней приняли участие руководители межрегиональных и региональных общественных движений «Коми войтыр», «Русь Печорская», «Изьватас», «Коренные женщины Республики Коми», «Землячество коми-ижемцев «Изьватас».

«Для меня сегодняшняя встреча – знаковое событие. Коми – это народ с богатейшей историей. Я со всем уважением и почтением приехал в республику. Я готов с полной самоотдачей работать и служить республике, если будет на то воля народа Коми, и меня изберут главой», — приветствовал участников встречи Владимир Уйба.

Руководители межрегиональных и региональных общественных движений, представляющих интересы коренного населения Республики Коми, поблагодарили руководителя региона за возможность встречи и рассказали об основных направлениях своей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти региона, реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Также затронуты темы развития отрасли здравоохранения и образования, сельских территорий, экономики, экологии, туризма, коми печати и средств массовой информации.

https://rkomi.ru/news/83871/