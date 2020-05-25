Рабочая встреча с муфтием Республики Коми Валиахмадом хазратом Гаязовым

Владимир Уйба: «Религия должна объединять общество в созидании добра и любви к человеку».

Сегодня, 25 мая, исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба встретился с председателем Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмадом хазратом Гаязовым. Обсуждены вопросы сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в регионе.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми поздравил муфтия и всех мусульман с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам. Владимир Уйба поблагодарил Валиахмада хазрата Гаязова за активное участие в сохранении и укреплении дружбы между представителями разных народов и религий в Республике Коми.

«Любая религия призывает к добру и миру. И это очень важно, — подчеркнул Владимир Уйба. – Но ещё важнее, когда человек не просто призывает к этому, а ещё создаёт вокруг себя доброту и мир. Религии существуют разные, но все они должны объединять общество в созидании добра и любви к человеку. Потому что мы живём на одной земле. Её надо беречь, как и людей, которые на этой земле живут. Мы должны думать о завтрашнем дне, когда придут наши потомки. Ведь они должны прийти не на выжженную от войн и человеческой ненависти, от нашего безрассудного хозяйствования землю, а на возделанную, добрую и сбережённую. Это тоже очень важно. И мы будем следовать этому пути».

https://rkomi.ru/news/84387/