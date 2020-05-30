Рабочая встреча с и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алиной Хвищук

Владимир Уйба предложил Сбербанку расширить меры поддержки жителей Республики Коми.

На встрече обсуждены вопросы сотрудничества Правительства республики и кредитного учреждения по направлению социально-экономического развития региона, реализации мер антикризисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, совместных проектов.

В рамках антикризисных мер поддержки бизнеса банком уже выдано более 40 миллионов рублей в кредит под 0% для выплаты зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей, по 534 кредитам предпринимателей предоставлены кредитные каникулы.

Банком реализованы и собственные программы поддержки предпринимателей: реструктуризацию кредитов, снижение ставок по интернет-эквайрингу и отмена платы за сервисной обслуживание терминалов и онлайн-касс. Также предприниматели могут бесплатно открыть в Сбербанке антикризисный счёт для бизнеса и приобрести пакет услуг, позволяющий управлять финансами.

https://rkomi.ru/news/84523/