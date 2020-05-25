Проверка продольников Ушёл здоровенный налим Александр Mazay

Попал здоровенный налим, но я, к сожалению, не смог вытянуть его до лодки . Ушёл налим ! Зато попал небольшой налим и язи. Сегодняшний улов отправляется в г. Сосногорск моему другу Александру , а так же селезень крякаш и перья крякаша. Ведь он вяжет отличные мушки и показывает их на своём Ютуб канале. https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283