Правительство поддержало СМИ, как и просили журналисты, ОНФ, Минкомсвязь

Обращения Народного фронта, органов государственной власти и представителей ассоциаций в правительство РФ с просьбой включить деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики были услышаны – премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Ранее ОНФ передал в правительство письмо, призывающее поддержать СМИ, которое одобрили почти 600 журналистов региональных и местных СМИ.

«Меры поддержки постоянно донастраиваются. Сейчас особенно важно держать руку на пульсе, следить за ситуацией на местах и оперативно реагировать. Только так можно качественно и с минимальными потерями перезапустить экономику, прокомментировала решение правительства член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева. – Мы пережили тяжелейший период, когда всё было поставлено «на паузу», жизнь остановилась. Сейчас не менее тяжелый период запуска всех систем. Важно, что правительство в этих условиях нас слышит. Нам важно сохранить в рабочем состоянии наши редакции, творческие коллективы, обеспечить выход газет, радио- и телепрограмм. В моем родном Ставропольском крае большое количество редакций нуждаются в поддержке, просто не смогли бы выжить без этого решения. Теперь нужно, чтобы все предусмотренные для пострадавших отраслей меры поддержки реально дошли до местных и региональных СМИ». Она пообещала, что ОНФ проконтролирует этот вопрос и будет реагировать на тревожные сигналы.

«На опрос ОНФ откликнулись сотрудники редакций из самых отдаленных уголков России. Те сложности, которые испытали многие местные и региональные газеты, журналы, телерадиокомпании в текущей ситуации, поставили их на грань выживания. Нам приятно, что наша инициатива о поддержке СМИ, результаты нашего опроса совпали с позицией Минкомсвязи. Одним из первых о напряженном положении СМИ сообщил министр Максут Шадаев. Думаю, что все наше сообщество журналистов, Фонд «Правда и справедливость» благодарны правительству за такое решение», – заявила заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

По мнению руководителя Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Натальи Костенко, государство в конечном счете выиграет от принятого решения.

«СМИ занимают уникальную нишу в нашей жизни: по сути, это малый бизнес, а по формату деятельности, скорее, НКО, ведь информировать людей – это миссия. Взять даже существующую ситуацию – кто более надежный помощник государства в деле информирования населения о мерах, предпринимаемых правительством для предупреждения коронавируса и решения проблем, связанных с его распространением? Поэтому я считаю, что журналисты будут очень благодарны, а результат от поддержки СМИ будет раскрываться по нескольким направлениям, в том числе мы сохраним предприятия, сохраним рабочие места, сохраним налогоплательщиков», – резюмировала Костенко.