Посещение Центральной библиотеки Сыктывкара

Владимир Уйба: «Мы обязательно продолжим работу по модернизации библиотек».

Сегодня, в Общероссийский день библиотек, Владимир Уйба ознакомился с современным стандартом модернизации книгохранилищ. Исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил Центральную библиотеку Сыктывкара, где провёл видеоселекторное совещание с библиотеками городов и районов региона.

Республика Коми – один из лидеров внедрения модельного стандарта библиотек в России. Его старт в регионе начался в 2018 году – за год до начала реализации национального проекта «Культура».

В 2019 году в республике открыты 11 модельных библиотек в 10 муниципалитетах. В 2020 году работа будет продолжена. На модернизацию еще 8 библиотек из республиканского бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Кроме того, библиотека в воркутинском посёлке Воргашор получит субсидию из федерального бюджета и тоже сможет приобрести статус модельной.

Библиотечное сообщество подчеркивает, что благодаря модернизации, библиотеки укрепили статус информационных и культурных центров, выросла посещаемость, появилась возможность пополнения книжных фондов.

Владимир Уйба поздравил работников библиотек с профессиональным праздником, поблагодарил за любовь и преданность своему делу, за вклад в сохранение духовных и культурных ценностей.

https://rkomi.ru/news/84445/