Паводковая ситуация в сыктывкарских посёлках Трёхозёрка и Выльтыдор

Владимир Уйба побывал в сыктывкарских посёлках, находящихся в зоне половодья.

17 мая, исполняющий обязанности Главы Республики Коми оценил паводковую ситуацию в заречных посёлках Трёхозёрка и Выльтыдор городского округа «Сыктывкар», встретился с жителями, осмотрел пострадавшие дома.

Всего затоплено около 20 домов, подтоплено более 300 дворовых территорий.

На период половодья сыктывкарские спасатели ежедневно патрулируют заречные посёлки. Проводится информирование населения, проживающего на территориях об угрозе подтопления. В ходе рейдов жителям оказывается посильная помощь в сохранении имущества в домах и починке мостков.

Посёлки обеспечены товарами первой необходимости, произведён подвоз топлива в необходимом количестве, имеется фельдшер для оказания первой помощи.

https://rkomi.ru/news/84208/