ОНФ разработал памятку по денежным выплатам на детей до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал

Эксперты Народного фронта составили памятку с учетом наиболее распространенных вопросов, которые поступили на горячую линию «ОНФ.Помощь». Также учитывались итоги опроса, проведенного ОНФ совместно с АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» по основным проблемам, возникающим при получении выплаты в 5 тыс. руб.

Опрос показал, что только 21,2% опрошенных получили выплату в установленные сроки, а 18% ждали начисления более 16 дней. Примечательно, что треть участников опроса столкнулись с трудностями уже на этапе оформления выплат: 79,4% респондентов отметили нерабочее состояние сайта Пенсионного фонда.

«Согласно опросу, большинство семей столкнулись с техническими трудностями при оформлении выплат. А многие из тех, кто обращается к нам в центр за консультацией по получению выплат в 5 тысяч рублей, не знали, как правильно оформить выплату, куда обращаться, кому она положена. Поэтому подготовленная инфографика будет служить еще одним плюсом к правовому просвещению населения», – отметила эксперт ОНФ, соучредитель АНО «Мама в праве», доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь.

Памятка помогает понять, кто может рассчитывать на выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей до трех лет в связи с пандемией коронавируса в апреле, мае и июне и как получить эту поддержку. Также в ней содержится информация о материнском капитале.