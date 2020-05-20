ОНФ проведет мониторинг контейнерных площадок с помощью всех желающих россиян и сервисов Яндекса

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» проведут мониторинг контейнерных площадок в регионах России с использованием сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Толока. Об этом в ОНФ сообщили на экологическом пресс-завтраке – онлайн мероприятии, организованном для профильных журналистов уже во второй раз.

Руководитель тематической площадки ОНФ «Экология», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева напомнила, что Народный фронт занимается мониторингом контейнерных площадок практически с самого начала перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Состояние контейнерных площадок – лицо «мусорной реформы». В 2019 году активисты ОНФ посетили более 1 тысячи адресов в 68 регионах. Первый обход был проведен в первом полугодии, второй – в ноябре-декабре, – сообщила она. – в 68 процентах случаев качество оказания услуги по вывозу мусора и содержанию площадки находилось на неудовлетворительном уровне и вызывало недовольство граждан. Что касается раздельного сбора, утвердить план мероприятий по введению которого регионы соответствии с поручением президента должны до 1 июня 2020 года, то полностью такой услугой не охвачен ни один регион. Только в 21 регионе в отдельных муниципалитетах осуществляется раздельный сбор».

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили систему, с помощью которой станет возможным каждому желающему не только посмотреть реальное состояние контейнерных площадок в своем городе или регионе, но и принять участие в их рейтинговании.

Эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган отметил, что благодаря компании «Большая тройка» удалось получить данные о геопозициях 263 тыс. контейнерных площадок. Данные передали в Яндекс, теперь они есть на Яндекс.Карты. К настоящему моменту загружены координаты 139 тыс. площадок в 26 регионах.

«Наша работа напрямую связана со сбором и анализом больших объемов данных о всех участниках процесса обращения с отходами. Часть нашей работы направлена на то, чтобы повысить качество работы служб, вывозящих мусор. И мы рады предоставить информацию о контейнерных площадках Яндекс.Картам. Ведь благодаря этому сервису любой человек получает инструмент для контроля за услугой, которую он оплачивает», — объяснил генеральный директор Большой Тройки Артем Седов.

«Каждый может оставить комментарий о состоянии контейнерной площадки и проставить оценку, это еще один способ получения обратной связи от населения, – подчеркнул Александр Коган. – Ориентировочно раз в квартал Яндекс будет выгружать данные в разрезе региона или муниципалитета по каждой контейнерной площадке с указанием оценки и комментариев, после чего предоставлять их в ОНФ. Данные будут направляться в субъекты, и использоваться для формирования рейтинга регионов».

Работу сервиса онлайн продемонстрировали активисты ОНФ из Удмуртии. Жители Ижевска нашли проверяемую ими площадку, отметили, что на ней чисто, но нет ограждений и таблички с телефоном оператора. Общественники оценили площадку на тройку по пятибалльной системе.

Мониторинг будет осуществляться и через сервис Яндекс.Толока. «С его помощью ОНФ планирует наполнять геоданные фотографиями и техническими характеристиками контейнерных площадок, – рассказал Коган. – Яндекс.Толока позволяет выполнять любому желающему простые задания за вознаграждение, в качестве задания будет предложено сфотографировать контейнерную площадку и заполнить небольшую анкету с ответами «да» либо «нет». Эта информация впоследствии будет отражена на Яндекс.Карты в атрибутике контейнерной площадки».

По результатам общенародного мониторинга в течение пары лет эксперты ОНФ планируют получить реальную информацию по всем контейнерным площадкам страны с фото и характеристиками, что позволит, в том числе отслеживать исполнение поручения президента об оснащении контейнерами для раздельного сбора.