ОНФ призывает усилить работу с родителями-антипрививочниками на фоне распространения коронавируса

В связи с пандемией COVID-19 Совет Федерации рассматривает возможность ужесточить санитарно-эпидемические правила вплоть до того, чтобы запретить прием детей в образовательные учреждения, если их родители отказались от прививок. ОНФ с принятиям новых принципов вакцинации призывает усилить информационную работу с родителями, поскольку отказ, как правило, вызван недостатком информированности, нежели обоснованной родительской позицией, заявила координатор проекта «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая.

На фоне эпидемии COVID-19 власти готовы внести кардинальные изменения в действующие санитарно-эпидемические правила, сообщил «Коммерсант». В частности, уже в этом году может быть запрещен прием в детские сады, школы и высшие учебные заведения детей, чьи родители отказываются от прививок. Это и другие предложения рабочей группы Совфеда по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19 были во вторник утверждены советом палаты и в ближайшее время будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Проблема инфекционной безопасности в образовательных учреждениях для ОНФ всегда была одной из главных тем, требующих повышенного внимания, так как рост антивакцинальных настроений в родительском сообществе создает серьезный риск для профилактики опасных инфекционных заболеваний.

Примеры, когда целые школы закрываются из-за эпидемий менингита (Сургут) или пневмонии (Ханты-Мансийск), стали практически нормой. Эта тенденция негативно сказывается на реализации указа президента и нацпроекта «Демография» в вопросе снижения смертности населения. При этом существуют вакцины, предупреждающие такие серьезные заболевания.

«Поэтому ОНФ согласен с рабочей группой Совфеда в том, что необходимо внести изменения в законодательство в связи с эпидемией COVID-19. Надеемся, что с принятием новых принципов вакцинации будет усилена информационная составляющая. Зачастую родители отказываются из-за отсутствия элементарных знаний о пользе вакцинации. Участковый врач должен стать доверенным лицом для каждой семьи, которую терзают сомнения. Рост нагрузки педиатра будет вознагражден крепким здоровьем наблюдаемого малыша и спокойствием мамы», – подчеркнула Буцкая.

Она рассказала, что в Совет матерей, например, часто обращаются молодые родители за разъяснениями по поводу вакцинации. «Так что решение не вакцинировать ребенка – это, как правило, следствие недостаточной информированности, нежели обоснованной родительской позиции», – резюмировала Буцкая.