МыВместе: в Коми волонтеры передали медикам средства индивидуальной защиты и увлажняющие кремы

Участники акции #МыВместе в Коми передали партию средств индивидуальной защиты медикам республиканской клинической больницы, которые лечат больных с COVID-19. Кроме того, представители косметической компании подарили врачам защитные увлажняющие кремы для рук и лица.

В Коми волонтеры акции #МыВместе продолжают оказывать помощь пожилым гражданам в условиях коронавируса: за последнее время помощь оказана жителям Сыктывкара, Воркуты, Печоры и Усть-Кулома. С начала ограничительных мероприятий участники акции взаимопомощи в республике оказали помощь свыше 2,5 тыс. гражданам, в том числе многодетным семьям. Особенную поддержку волонтеры оказывают медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

«Режим противоэпидемических ограничений в регионе смягчен, но граждане 65 лет и старше пока остаются на самоизоляции. Поэтому участники акции #МыВместе в Коми – активисты ОНФ, представители ВОД «Волонтеры-медики», участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми, неравнодушные граждане – продолжают добровольческую помощь жителям пожилого возраста, а также медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова.

Активисты Народного фронта в Коми сообщили, что передали очередную крупную партию средств индивидуальной защиты медикам Коми республиканской клинической больницы, которые лечат больных с COVID-19 со всей республики. Средства защиты были закуплены на денежные средства, собранные гражданами и предпринимательским сообществом на сайте мывместе2020.рф.

Дополнительно общественники передали врачам защитные и увлажняющие кремы для рук и лица от участников акции #МыВместе, представителей компании Mary Kay в республике.

«Сейчас особенно важно поддержать медиков и пожилых граждан, чтобы и в Республике Коми, и в целом в России сохранилась положительная динамика в борьбе с заболеванием COVID-19. Наиболее уязвимая категория граждан 65 лет и старше, в отличие от других категорий граждан, в настоящее время остается в регионе на самоизоляции, и важно, чтобы этот режим для пожилых людей как можно меньше нарушался. Поэтому волонтеры #МыВместе в Коми не только не уменьшат помощь на фоне сокращения ограничительных карантинных мер, но и увеличат ее для граждан пожилого возраста», – сообщила Федулова.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе пожилым гражданам и медикам проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Позвонив по указанному номеру, пожилые и маломобильные граждане могут получить помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и оплате услуг ЖКХ. Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.