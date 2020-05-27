«Молодежка ОНФ» передала более 8,5 тысячи средств индивидуальной защиты медицинским работникам по всей стране

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» помогают медицинскому персоналу на протяжении всего периода пандемии. Помощь организована в нескольких направлениях. Волонтеры не только помогают перепрофилировать больницы под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, но и на постоянной основе обеспечивают медиков средствами индивидуальной защиты.

«Всего за последние несколько недель участниками региональных команд «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийского проекта #МыВместе было роздано в больницы и клиники более 8,5 тысячи средств индивидуальной защиты. Это костюмы, респираторы, перчатки, очки, бахилы и экраны. Мы узнаем из социальных сетей, что в той или иной клинике есть нехватка или заканчиваются СИЗы. Созваниваемся с медицинским персоналом и решаем, когда и что привезем. Самое главное в нашей работе – точность и скорость», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Так, в Республике Дагестан на этой неделе участники команды «Молодежка ОНФ» передали в Центральную городскую больницу городского округа Дагестанские огни, Сулейман-Стальскую центральную районную больницу Республики Дагестан и Южносухокумскую центральную городскую больницу более 550 наборов СИЗ.

«Ни для кого не секрет, что в Дагестане зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Правительство разворачивает полевые госпитали, больницы переоборудуют под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и тяжелой пневмонией. Но для того чтобы лечение больных проходило успешно, необходимо в первую очередь обезопасить персонал, поэтому сегодня мы передали несколько сотен комбинезонов, респираторов, защитных очков и масок врачам. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд», – сказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Республике Дагестан Магди Гитинов.

В Республике Башкортостан волонтеры передали медикам Городской клинической больницы Демского района Уфы 100 комплектов СИЗ и привели в порядок общежитие для медицинского персонала Республиканского клинического инфекционного центра, который готовится к открытию корпуса инфекционной больницы.

«Врачи – настоящие герои нашего времени. Каждый день они идут на риск, чтобы спасти жизни людей. И сегодня они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат, поэтому мы всеми силами стараемся облегчить им работу, хотим дать возможность сконцентрироваться на действительно важных вещах», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» Тимур Абдрашитов.

Работа волонтерских штабов продолжается в 85 регионах. Участники «Молодежки ОНФ» помогли выполнить 34 291 обращение. Оставить заявку можно по единому номеру горячей линии ОНФ 8 (800) 200-34-11.