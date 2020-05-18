«Молодежка ОНФ» оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу по всей стране

В рамках акции #МыВместе «Молодежка ОНФ» продолжает оказывать адресную помощь медикам. Помощь требуется разная. В одних регионах медицинский персонал больниц, работающих с короновирусными больными, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, бесплатными обедами и продуктовыми наборами, в других — подвозят из дома на работу или после смены домой.

В 69 регионах страны сформированы группы оперативного реагирования для помощи коллективам больниц, где идет перепрофилирование корпусов под прием больных коронавирусом и пневмонией.

Так, в Липецкой области участники «Молодежки ОНФ» на протяжении 2 месяцев доставляют бесплатные обеды медицинским работникам Центра СПИДа, Областной инфекционной больницы, Кожно-венерологического диспансера, Интерната для пожилых и инвалидов, Станции скорой медицинской помощи и персоналу Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1. В Северной Осетии молодые люди помогают переоборудоватьтерапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, которое начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. В Перми волонтеры совместно с птицефабрикой «Пермская» доставляют продуктовые наборы для врачей Краевой детской клинической больницы и ГКБ № 4. Саратовская команда «Молодежки ОНФ» помогает перепрофилировать Областную офтальмологическую больницу под прием больных коронавирусом. Ребята провели уборку и дезинфекцию корпусов, помогли в переоборудовании складских помещений, подготовили палаты для пациентов.

«Мы помогаем всем, до кого можем дотянуться. Сейчас очень важна наша помощь медицинскому персоналу в тех клиниках, где открываются обсервации для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тяжелая физическая работа нам вполне по силам, и мы считаем правильным, если выполнять ее будут крепкие парни, а не медсестры с санитарками. Например, в недавнем выезде в Москве по работам в 75-м павильоне ВДНХ, где запускают временный госпиталь, участвовали около 70 человек. Всего по стране численность групп оперативного реагирования более тысячи человек. Обеспечение средствами индивидуальной защиты коллективов станций скорой помощи или больниц тоже необходимо сегодня. Маски и костюмы, бахилы – это расходный материал, его много не бывает», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ленинградская команда «Молодежки ОНФ» регулярно передает воду, кожные антисептики, защитные маски врачам Дружносельской психиатрической больницы Ленинградской области, Областной клинической больницы. В минувшие выходные добровольцы доставили партию СИЗов в больницу города Всеволожска 1000 перчаток, 180 защитных костюмов и 100 респираторов: участники ленинградской «Молодежки ОНФ» совместно с волонтерами-медиками передали 9 коробок со средствами индивидуальной защиты врачам отделения скорой помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы.

«Спасибо большое «Молодежке ОНФ» и волонтерам-медикам! В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Для нашего отделения такая помощь очень своевременна», — поблагодарила фельдшер отделения скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы Александра Жукова.

В Республике Коми волонтеры доставляют обеды и ужины от предпринимателей Сыктывкара в Корткеросскую центральную больницу, Республиканскую инфекционную больницу, в отделение радиологии Коми Республиканской больницы, в Республиканский кардиологический и диагностический центр, Городскую больницу Эжвинского района, Сыктывкарскую станцию скорой помощи и села Выльгорт.