Медали моего деда: «Молодежка ОНФ» запустила предпраздничную онлайн-акцию

Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне региональные команды «Молодежки ОНФ» дали старт всероссийской онлайн-акции «Медали моего деда». Она посвящена историям войны, которые хранят наши семьи.

История подвигов героев Великой Отечественной – это не только факты со страниц архива: звание, годы, место службы. Главное – это рассказы, передающиеся от ветеранов к их детям и внукам.

Ордена и медали Великой Отечественной войны – уникальное явление. Такое количество наград не учреждалось ни в один период истории, причем это касалось не только СССР, но и государств-союзников. Трагические события 1941-1945 гг. послужили причиной появления множества знаков отличия, которыми государство отмечало подвиги своих защитников.

Акция направлена на формирование масштабного онлайн-архива очевидцев событий, который позволит не допустить попыток фальсифицирования истории.

С 1 по 9 мая в сообществах команды в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут опубликованы фото и истории наград периода 1941-1945 гг., рассказанные пользователями. В постах с хэштегами #МЕДАЛИМОЕГОДЕДА, #ОРДЕНАПОБЕДЫ, #МОЛОДЕЖКАОНФ, #ОРДЕНАНАШЕЙПОБЕДЫ нужно рассказать, как медаль или орден периода Великой Отечественной войны появились в вашей семье, какое значение эти награды имеют для вас и ваших близких.

«Абсолютно каждый может принять участие в акции. Нет ограничений ни по возрасту, ни по месту жительства. Каждый из нас знает о героических поступках, которые совершали его близкие родственники во время Великой Отечественной Войны. В этом году формат празднования 75-й годовщины Победы серьезно скорректирован из-за распространения коронавируса. Большинство акций пройдет в онлайн-формате. Но это не помешает нам гордиться подвигами наших предков и рассказывать о них», – подчеркнул заместитель Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

10 мая будет создан масштабный-онлайн архив. Истории будут опубликованы на сайтах Молодежки ОНФ и геройнашеговремени.рф. Итоги акции будут подведены 11 мая.