Эксперты ОНФ предложили МВД улучшить предупреждение водителей о дорожных камерах

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» направили обращение первому заместителю министра внутренних дел России Александру Горовому с предложением внести поправки в правила дорожного движения, устанавливающие новые дорожные знаки «Зона автоматического контроля» и «Конец зоны автоматического контроля», которые станут информировать водителей о дорожных камерах.

По действующим правилам дорожные камеры обозначают табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация», однако в июне 2019 г. президент РФ Владимир Путин поручил законотворцам подготовить новую систему обозначения комплексов фото- и видеофиксации, которая заранее оповещает автомобилистов о наличии камер автоматической фиксации нарушений.

В марте этого года ГИБДД предложила новый информационный знак, который будет устанавливаться за 150–300 м до зоны контроля комплекса (стационарного или мобильного) вне населенного пункта, а в населенном пункте – на въезде в него.

«Исполнение однозначного поручения президента по обозначению камер на дорогах понятными дорожными знаками обросло различными условностями и исключениями, что в итоге приведет к тому, что ничего в реальности не изменится, – отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. – Очень надеюсь на то, что позиция ОНФ будет услышана, ведь с камерами может повториться такая же скандальная история, как произошла с медиками, которые получили по несколько сотен рублей премии за работу в экстремальных условиях из-за излишне формального подхода к исполнению поручений президента».