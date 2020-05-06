«Добровольцы культуры» ОНФ окажут «Скорую культурную помощь»

«Добровольцы культуры» ОНФ организовали акцию «Скорая культурная помощь»: известные писатели, журналисты, литературные критики, режиссеры, актеры, музыканты и просто активисты культуры в видеороликах дадут рекомендации по чтению, презентуют тематические подборки книг и авторов, аргументируют чем интересно и актуально то или иное произведение. Цель акции – помочь соотечественникам пережить нелегкий период самоизоляции, повысить интеллектуальный уровень и сохранить психологический тонус.

Среди спикеров проекта Захар Прилепин, Ольга Погодина-Кузмина, Иван Охлобыстин, Александр Пелевин, Алексей Колобродов и другие. Ролики будут выложены на Youtube, в тематических группах в социальных сетях и личных аккаунтах спикеров акции. В сложившихся обстоятельствах важно не качество видео, а сугубо практический функционал – полезные рекомендации от профессионалов. «Скорая культурная помощь» стартует 6 мая, материалы доступны на канале Захара Прилепина https://www.youtube.com/results?search_query=скорая+культурная+помощь

«Во вневирусные времена, когда затевался разговор о книгах, люди говорили и сложно их подозревать в лукавстве, что читать некогда, ну некогда совсем, поскольку работа, дети, собаки, кошки, прогулки, закупки, сад, огород, – говорит руководитель проекта ОНФ, писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин. – И тут волею судеб нам предоставили эту возможность, и грех будет ей не воспользоваться. И не только ради собственно личного интеллектуального уровня, а ради наших детей, ради, того, чтобы правильно воспринимать разнообразные события вокруг нас происходящие. Не всегда для этого лучшим помощником является интернет или разнообразные сети с известными блогерами. Художественная литература – явление, которое так или иначе живет долго и организует интеллектуальные высоты любого общества, любого народа. И в этом смысле самое простое было бы перечитать классику и самый простой совет обратиться вновь к именам Льва Николаевича Толстого, Алексея Николаевича Толстого, Алексея Константиновича Толстого и наконец выучить разницу между всеми перечисленными крупнейшими писателями России, но я все-таки назову несколько тем и авторов, которые мне кажутся особенно важны и близки в наши смутные дни. Это люди, которые писали о Великой Отечественной войне, о гражданской войне, о смутных эпохах. И когда мы будем смотреть на вещи, описанные в «Хождениях по мукам» Алексея Толстого или в повести великолепной «Уже написан Вертер» Валентина Катаева или в романе «Вечер у Клэр» Гайто Газданова мы возьмемся, как мне кажется, иначе оценивать трагедийность нашего времени нашей эпохи. Потому что сравнение с нашими предками, с теми муками и трагедиями, через которые они прошли, для психологического баланса окажется куда более важным, чем просмотр очередного ток-шоу, где опять накрутят нашу нервную систему до взвизгивания».

Партнером акции выступает ЛитРес – крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, ассортимент которого насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках. По промокоду CULTUREHELP действует 20% скидка на все книги сервиса, участвующие в акции, в том числе рекомендованные спикерами «Скорой культурной помощи». Промокод действует в течение двух дней после активации.