Член регионального штаба ОНФ в Коми стал победителем акции «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ» на 2020 год

В честь 100-летия учреждения института торгово-промышленных палат в России в 2017 году Торгово-промышленная палата Российской Федерации инициировала специальную акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ». Акция получила высокую оценку бизнеса и власти, поэтому было принято решение сделать проведение акции ежегодной. Об этом сообщили в ТПП РФ.

Активная работая с органами власти по выполнению поручений Президента России Владимира Путина по поддержке семейного предпринимательства позволила принять решение — акцию «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» перевести в формат проекта «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ».

На участие в проекте поступили заявки от семейных компаний со всех регионов России. В том числе от Коми через площадку Союз «Торгово-промышленная палата Республики Коми» от члена регионального отделения ОНФ и предпринимателя Павла Поташова, который в итоге вошел в число победителей.

«Нужно отметить, что каждый из участников достоин особого внимания и гордости – это ведущие предприятия России, лидеры своих отраслей. Жюри было крайне сложно сделать выбор в пользу 100 лучших организаций», — отметили в ТПП РФ.

В ТПП России выразили благодарность всем участникам проекта и надеются на дальнейшую совместную плодотворную работу.