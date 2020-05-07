Более 1000 пожилых людей обратились за духовной поддержкой на общероссийскую горячую линию #МыВместе

Чем больше обостряется ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19, тем больше на горячую линию #МыВместе поступает звонков с просьбой о религиозной помощи. Людям сложно справляться с эмоциональным давлением потока негативной информации, трудно жить в изоляции, учитывая, что они попали в группу риска и совершенно лишены возможности покидать место жительства. Часто обращаются с вопросами религиозного характера, поскольку не могут посещать церковь и стало непонятно, как следовать духовным традициям.

В связи с этим Фонд «Инносоциум» – социальная платформа Фонда Росконгресс – совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской православной церкви, Главного раввината России и Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) включились в работу горячей линии для помощи пожилым людям старше 60 лет и малоподвижным гражданам.

Священнослужители работают на горячей линии с 17 апреля, и уже более 1000 верующих обратились к представителям Русской православной церкви, муфтията и иудейской общины за помощью. На запросы граждан отвечают ежедневно в круглосуточном режиме. Единственное исключение – нерабочая суббота для иудеев. Люди обращаются за поддержкой, когда у них есть проблемы с материальным положением или здоровьем. Вторым по важности и частоте стал вопрос о взаимоотношениях с родственниками: многие не привыкли так много времени бок о бок находиться в замкнутом пространстве – обостряются старые конфликты, возникают новые, растут раздражение и обида.

Когда дело касается земных проблем, бытовых нужд, священнослужители дают контакты благотворительных фондов и местных храмов, куда можно обратиться за материальной поддержкой. Если же дело касается душевных мук – а в основном всех просящих интересует, за что все эти испытания выпали на их долю, – то верующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятии.

Так же как важны советы, которые получают люди, важен сам факт того, что есть возможность выговориться и облегчить свою душу.

Для получения духовной помощи или поддержки необходимо позвонить по телефону горячей линии #МыВместе 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает в круглосуточном режиме.