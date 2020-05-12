Блогеры, певцы и иностранные гости: как отпраздновали День Победы участники проекта ОНФ «Бабушка. Онлайн»

9 мая для ветеранов ВОВ, находящихся в подмосковных домах престарелых, прошел праздничный онлайн-концерт. Бабушек и дедушек поздравили участница телевизионного конкурса «Юрмала» и общественный деятель Сабира Илиева, блогер и поэтесса Алиса Толкачева, исполнительница романсов Алевтина Бронникова, а также «Голос Евразии», популярный певец из Казахстана Ержан Нургалиев. Он особенно заинтересовался проектом и выступил с предложением подключить к инициативе ОНФ пансионаты из Казахстана.

Накануне праздника активисты ОНФ передали 300 георгиевских лент для пожилых людей, участвующих в проекте. Организовать концерт для ветеранов помогли благотворительные фонды «Подари солнечный свет» и «Долголетие».

«Среди постояльцев семи наших подопечных пансионатов 43 ветерана Великой Отечественной войны: участники боевых действий, военные медики, труженики тыла и дети войны. Наши бабушки и дедушки с удовольствием слушают песни военных лет и романсы времен их молодости, дружно подпевают им, любят хорошую поэзию. Не так давно наши подопечные общались также с известными артистами и это произвело на них сильное впечатление, прямо поразило. Тот, кого прежде они видели только на экране телевизора, вдруг пришел и обращается к ним, пусть и по каналам онлайн-связи. Поговорить и послушать – очень важно для стариков», – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Долголетие» Ольга Пастухова.

Ранее, в рамках праздничной недели проекта «Бабушка. Онлайн» для бабушек и дедушек, провели онлайн-встречи российские актеры: 5 мая о своей жизни на карантине и творческом пути рассказал народный артист России Евгений Миронов, а 8 мая к проекту присоединилась актриса театра и кино Валерия Ланская. Она исполнила для зрителей композиции на военную тематику, рассказала о своей семье, любимых фильмах и достоверности в военном кино.

С особым трепетом Ланская вспомнила о своем дедушке-полковнике Григории Герасимовиче Масленникове, который руководил группой женщин-космонавтов. Именно под его началом работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Хочется сказать «спасибо» благотворительному фонду «Подари солнечный свет», который помог нам пригласить артистов для праздничного концерта 9 мая. У команды проекта получилась очень насыщенная неделя: мы встречали гостей, готовили поздравления, репетировали номера. Теперь мы ждем новых встреч и уже готовы анонсировать следующую гостью: 20 мая проект «Бабушка. Онлайн» организует творческий вечер с заслуженной артисткой России Марией Мироновой. По традиции мы приглашаем всех пожилых граждан страны присоединиться к нам. Напишите в личные сообщения группы «ОНФ НКО» в соцсети «Вконтакте» и мы расскажем, как к нам подключиться», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.

В ходе праздничной недели активистам ОНФ удалось провести 4 онлайн-трансляции для 840 пожилых людей из 16 регионов России. Артисты лично поздравили каждого из 43 присутствующих ветеранов. Кроме того, пожилые граждане задали более 20 вопросов звездным гостям. При этом, расстояние между участниками из самой южной и самой северной точки было 1,5 тысячи километров.