Акция #МыВместе в лицах: волонтер Роберт Триппель отдал свой запас картошки нуждающимся пенсионерам Сыктывкара

В Коми акция #МыВместе для помощи пожилым гражданам, многодетным семьям и медикам охватила все муниципалитеты, в нее включились организации, представители бизнеса и неравнодушные граждане. Порядка 450 человек жителей региона с помощью сайта мывместе2020.рф прошли обучение и официально стали волонтерами акции. Один из таких людей – студент Сыктывкарского лесного института Роберт Триппель, сделавший и личный благотворительный поступок. Он отдал нуждающимся сыктывкарским пенсионерам свой запас картошки, выращенной вместе с родителями в деревне.

«Не считаю, что сделал что-то особенное. Работа волонтера предполагает, что помощь нуждающимся людям оказывается не только через физические посильные дела. Поэтому ничего особенного нет в том, что я отдал гражданам свою картошку, которая хранилась у меня в комнате студенческого общежития, где я живу в Сыктывкаре. У нас дома, в селе Грива в Койгородском районе, откуда я родом и где живут мой родители, свой огород. Привезу еще картошки и также поделюсь с пожилыми людьми, которые оказались в трудной ситуации. Волонтерство – не игра, не квест. Это действительно помощь людям. Поэтому помогаем всем, чем можем и как можем. Я не один так делаю, нас много», – прокомментировал участник акции #МыВместе в Коми Роберт Триппель.

Для Роберта участие в акции #МыВместе и волонтерская работа – не сиюминутный порыв. Он давно участвует в добровольческих мероприятиях. Все началось еще в школе села Койгородок, где он учился и где влился в ряды Российского движения школьников (РДШ). Тогда же он стал помогать сельским ветеранам. А когда поступил на факультет лесного и сельского хозяйства Сыктывкарского лесного института (СЛИ), стал участником волонтерского движения «Содружество студентов СЛИ».

«Роберт Триппель – один из тех, кто составляет волонтерский костяк акции #МыВместе в Республике Коми. На кого можно положиться, с кем, как говорится, можно пойти в разведку. Благодаря таким людям, в ряды общественников и волонтеров для помощи людям вливается все больше неравнодушных граждан, в том числе молодежь», – сообщила участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.

Участники акции #МыВмесе в Коми отметили и другого неравнодушного жителя Сыктывкара Петра Шуклина – он на свои личные средства помог волонтерам сформировать 20 продуктовых наборов для малоимущих пожилых граждан, находящихся в период пандемии в режиме самоизоляции.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.