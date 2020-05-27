Аграрные вопросы

Развитие сельскохозяйственной отрасли стало темой совещания, инициированного исполняющим обязанности Главы Коми с аграриями республики

Внедрение современных технологий, распределение государственных субсидий, поддержка кадров. Развитие сельскохозяйственной отрасли стало темой совещания, инициированного исполняющим обязанности Главы Коми с аграриями республики. Вопросы и предложения будут проанализированы Минсельхозом региона и включены в комплексную программу развития республики, над которой сейчас работает Владимир Уйба.