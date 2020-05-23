23 мая состоится онлайн-концерт в поддержку волонтеров акции #МыВместе

Российские музыканты 23 мая примут участие в онлайн-концерте и исполнят свои произведения в поддержку волонтеров, которые в период распространения коронавируса помогают пожилым людям и врачам. Ведущие: VJ Archi и Юлия Барановская. В программе – выступления таких звезд, как Хор Турецкого, TSOY, Дмитрий Маликов, NATAN, Люся Чеботина, Брендон Стоун, Сygo, Хабиб, Mary Gu, Slimz.

С 21 марта запущена всероссийская акция #МыВместе. Ее цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтеры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтеров пополнили свыше 100 тыс. человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтеров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт, который начнется в 16:00, смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

Во время трансляции зрителям покажут видео о том, как добровольцы помогают нуждающимся, а также расскажут, как они лично могут подключиться к акции или направить средства на доброе дело.