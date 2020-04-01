О том, что сегодня происходит внутри городской больницы Эжвинского района столицы, поведал один из хирургов учреждения

При этом больница продолжает функционировать. Весь персонал выполняет свою работу, как и прежде, но, разумеется, в условиях карантинного режима. Никто при этом не допускается в учреждение. О том, что сегодня происходит внутри очага заражения коронавирусом в столице Коми, поведал один из хирургов учреждения. Это Андрей Гаврилов. Врач не только рассказал, но и показал, что происходит внутри.