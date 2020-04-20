ВКС с гендиректором компании «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником

Компания «Россети Северо-Запад» предоставит клиентский центр в Республике Коми под обсерватор для медработников.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба и Генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник в формате видеосвязи обсудили работу электросетевого комплекса региона в условиях профилактики распространения вирусных заболеваний.

Артем Пидник рассказал, что филиал компании в Республике Коми успешно прошел осенне-зимний период 2019-2020 годов и несмотря на сложную обстановку в плановом режиме готовится к предстоящей зиме.

Артем Пидник отметил, что все работы в «Россети Северо-Запад» проводятся в соответствии с требованиями производственной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Специалисты обеспечены масками и антисептиками. Ежедневно проверяется температура тела персонала, открыта «горячая линия» для работников. Офисные сотрудники, нахождение которых на рабочих местах не требуется, переведены на дистанционный режим.

Владимир Уйба рассказал о необходимости создания в селе Усть-Кулом обсерватора и попросил Артема Пидника о предоставлении для этой цели здания клиентского центра. Глава «Россети Северо-Запад» отметил, что компания готова передать свободные помещения, так как обслуживание потребителей переведено в онлайн-формат без потери качества оказания услуг. Таким образом, в клиентском центре оборудуют места временного проживания для медицинских работников местной районной больницы, участвующих в лечении носителей коронавирусной инфекции.

http://rkomi.ru/news/83580/