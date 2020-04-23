В Коми в рамках акции #МыВместе швеи из центра активного долголетия изготовили тысячу защитных масок для пенсионеров и детей

К участникам акции #МыВместе в Республике Коми присоединяются партнеры из самых различных сфер деятельности. Предприятия общественного питания предоставляют горячее питание медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, средства массовой информации бесплатно раздают свежие издания находящимся в режиме самоизоляции гражданам. К работе волонтерского штаба подключился и региональный Центр развития активного долголетия. В рамках проекта «Подари маску» пенсионеры-швеи изготовили свыше 1 тыс. защитных масок и передали их ветеранам и в детские социальные учреждения.

В Коми через горячую линию акции #МыВместе оказана помощь уже около 600 гражданам, сотни людей получили помощь по прямым обращениям и через информацию органов социальной защиты, оказана поддержка лечебным учреждениям в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе, в рамках проекта «Подари маску» изготовлено свыше 1 тыс. масок.

«Отрадно, что в акцию #МыВместе в Коми включаются все больше граждан, предпринимателей, государственных органов и общественных организаций. Расширяется проект «Подари маску», запущенный участниками акции. Неравнодушные граждане из самых разных муниципальных образований республики регистрируются на сайте мывместе2020.рф для помощи гражданам и медикам, выходят на региональное отделение ОНФ в Коми, на базе которого работает региональный волонтерский штаб, а также непосредственно на активистов Народного фронта, «Волонтеров-медиков», участников команды «Молодежка ОНФ» в Коми и волонтеров регионального центра «Доброштаб Республики Коми». Люди и организации оказывают очень существенную поддержку, которая расширяется с каждым днем», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Участники акции #МыВместе рассказали, что неравнодушные пенсионеры-швеи регионального Центра развития активного долголетия изготовили почти 1 тыс. масок, в том числе с кармашками для сменных фильтров и детские. Маски переданы ветеранам, сотрудникам кардиологического диспансера в Сыктывкаре, в республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, обсерватор на базе социально-оздоровительного центра «Максаковка», в почтовые отделения Сыктывкара и отделения социального обслуживания, детский сад №112, а также пожилым людям микрорайона Давпон административного центра республики.

Представитель центра Эмилия Вокуева сообщила, что в ближайшее время многоразовые маски ручной работы будут переданы в детские сады №8, 111 и 23 в Сыктывкаре, отделения обществ инвалидов, слепых и глухих, детские маски будут переданы в республиканскую детскую клиническую больницу и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В планах – бесплатная раздача масок людям в продуктовых магазинах, аптеках, учреждениях получения услуг, а также по частным просьбам жителей, в первую очередь пожилых.

Судебные приставы Сыктывкара присоединились к всероссийской акции #МыВместе. Они приготовили и передали для сотрудников отделения реанимации Коми республиканской клинической больницы посылки с чайным столом и горячими пирогами.

В целом помощь медикам в ходе акции #МыВместе в Коми приобретает все больший масштаб. Предприятия сферы питания кафе – «Мангал», «Персона Грата», ресторан «Тбилисо», пиццерия «Милано», предприятие по выпечке «Настоящая пекарня», одна из крупнейших сельскохозяйственных организаций региона «Тепличный комплекс «Сосногорский», на днях к акции присоединилось кафе «Суши. Репаблик. Сыктывкар», – передают бесплатные наборы питания медикам.

Не остается в стороне журналистское сообщество. К акции #МыВместе присоединился ведущий журнал в республике «Регион». Ранее к акции присоединились республиканские газеты «Республика», «Трибуна» и «Источник новостей». На безвозмездной основе печатные издания передаются в региональный волонтерский штаб, а затем – пациентам и медикам в больницы.В акцию включились автоперевозчики и десятки автовладельцев для бесплатной перевозки волонтеров в Республике Коми.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.