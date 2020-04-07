В Коми участники акции #МыВместе обеспечили питьевой водой слепую женщину в селе Выльгорт

Единый волонтерский штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» в Республике Коми по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса помог обеспечить питьевой водой слепую пожилую женщину Надежду Прокушеву из села Выльгорт Сыктывдинского района. Деревянный двухэтажный многоквартирный дом, где проживает пенсионерка-инвалид, находится без водоснабжения, воду необходимо приносить с улицы из колонки.

Общественники рассказали, что слепой женщине обычно помогает сын, инвалид II группы, проживающий в Сыктывкаре, но он не мог приехать, чтобы принести воды. Добровольцы получили сигнал о помощи и сразу же приступили к работе: привезли бутилированную воду – 14 пятилитровых пластиковых бутылок. Кроме этого, принесли в дом два ведра воды из колонки. Этого женщине хватит надолго, отметили участники акции #МыВместе.

В поселок Тобысь под Ухтой команда «Молодежки ОНФ» выехала по обращению от пожилой семьи. В ходе отработки заявки выяснилось, что в поселке проживают еще восемь нуждающихся в помощи пожилых семей. Всем им общественники купили и доставили продукты питания.

А жительница Ухты Людмила Овертышева обратилась на горячую линию акции #МыВместе с просьбой помочь с продуктами, так как она не успела снять пенсию до введения режима самоизоляции и осталась без средств к существованию.

«Конечно же, ребята не могли остаться в стороне и купили Людмиле Радионовне продукты и товары первой необходимости, а ситуацию с получением пенсии передали органам соцзащиты на контроль с возможными вариантами решения проблемы», – сообщил участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

К работе единого волонтерского штаба акции #МыВместе ранее присоединились предприниматели, которые обеспечивают добровольцев транспортом. Не остаются равнодушными и представители сферы общественного питания. Так, представители кафе ООО «Мангал» в Сыктывкаре готовы помочь с горячей едой медикам.

«Для желающих стать волонтерами или чем-то помочь Народный фронт вместе с другими партнерскими организациями создал специальный сайт мывместе2020.рф, где можно оставить заявку. Волонтерский штаб в Коми свяжется с заявителями для организации конкретной работы, и мы вместе будем оказывать помощь пожилым людям. Ведь многие старики одиноки, помочь некому. А выходить на улицу за продуктами им сейчас опасно – пожилым трудно будет справиться, если они заразятся новой коронавирусной инфекцией. Мы рады, что все больше неравнодушных граждан, молодежи, предпринимателей откликаются, желают помочь людям и присоединяются к волонтерскому движению», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В работу единого волонтерского штаба акции #МыВместе в Коми включились уже порядка 300 человек, из них 216 стали волонтерами. На сегодня активисты ОНФ, волонтеры-медики и команда «Молодежки ОНФ» в Коми оказали помощь более чем 100 пожилым гражданам в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Воркуте, Айкино, Микуни, Троицко-Печорске, Выльгорте, Емве, Усть-Куломе, Сосногорске, Яреге, Шудаяге.

Напомним, волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавирусной инфекции, запустил горячую линию по поддержке и координации помощи гражданам по номеру телефону: 8 (800) 200-34-11. Также через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может стать волонтером или предложить свою помощь.