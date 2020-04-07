Совещание в режиме видеоконференцсвязи с депутатами Государственного Совета Республики Коми

Владимир Уйба заручился поддержкой депутатов Госсовета Коми в борьбе с коронавирусом.

6 апреля временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми в режиме видеоконференцсвязи обсудил с депутатами Государственного Совета республики вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки органам исполнительной и законодательной власти республики необходимо усилить совместную работу.

http://rkomi.ru/news/83280/