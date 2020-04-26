Штаб акции #МыВместе подвел промежуточные итоги за месяц работы

За месяц оказания поддержки медработникам и нуждающимся людям в условиях пандемии горячей линией #МыВместе было принято более 1,87 млн звонков (в том числе по уточнению информации о коронавирусе и мерах поддержки), к акции присоединились свыше 93 тыс. волонтеров, получено 8,4 тыс. предложений от партнеров. Выполнено 139 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции.

Подавляющее большинство партнеров акции #МыВместе являются физическими лицами – 6,7 тыс. предложений, еще 1,7 тыс. было получено от юридических лиц. В первой пятерке предложений помощи оказалось предоставление транспорта, психологической помощи, продуктов, юридических консультаций и дистанционного обучения. К акции присоединилось множество НКО, представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Сумма пожертвований превысила 1 млрд руб.

В обновленной версии сайта мывместе2020.рф появилась возможность отправить пожертвования. Эти средства пойдут на закупку масок и перчаток для волонтеров, врачей и многодетных семей, формирование продуктовых наборов для пенсионеров, маломобильных и малоимущих людей.

«Месяц работы пролетел как год. «Горячая линия» разрослась и превратилась в полноценный консультационный центр: тут и психологическая поддержка, и духовная помощь от священнослужителей, и сбор обращений от медицинских учреждений, и юридические консультации. Все это помимо основной работы по доставке продуктов и лекарств пожилым и инвалидам. Акция #МыВместе стала настоящим лакмусом – она позволяет проявляться лучшим человеческим качествам: доброте, взаимовыручке, альтруизму», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«Коронавирус объединил наше общество, а следом и всю страну – генеральных директоров крупных компаний, сельские пекарни, дизайнеров и хоккеистов, водителей грузовиков и даже автомобильные бренды, до этого конкурирующие друг с другом. Больше 100 тысяч человек сегодня вместе помогают преодолевать последствия пандемии. Потребовалось несколько дней, чтобы по всей стране работали волонтерские штабы. Сегодня в акции можно не только помочь в покупке и доставке продуктов, лекарств, но и стать донором, помочь животным, перечислить деньги больницам, получить юридическую или психологическую помощь. Эти дни показали нам всем, что у нас сильное гражданское общество, много добрых людей и в беде страна никого не оставит», – заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев.

«Месяц работы акции #МыВместе показал, что все мы, волонтеры, студенты, бизнесмены, автолюбители и просто неравнодушные люди, действительно можем быть вместе перед лицом общей беды. Хочу поблагодарить волонтеров, которые работают в больницах, осуществляют адресную помощь пожилым людям, работают онлайн, занимаются проектом продуктовой помощи, оказывают психологическую и юридическую поддержку. Эти дни показали потрясающие результаты единодушия и сплоченности, ежедневные подвиги тех, кто каждый день находится на передовой борьбы с распространением коронавируса. Они показали лучшее в людях», – считает председатель Всероссийского общественного движения «‎Волонтеры-медики»‎, руководитель центра по координации волонтерских штабов акции #МыВместе Павел Савчук.

«Для команды Фонда «Росконгресс» время, прошедшее с запуска колл-центра, стало настоящим испытанием и проверкой на прочность. Хочется отметить профессионализм и самоотверженность всех задействованных в работе горячей линии. Мы работаем круглосуточно, а это означает, что именно благодаря всем нам люди находят поддержку и реальную помощь в любой точке России», – подчеркнула инициатор проекта горячей линии, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда «Росконгресс» Мария Киселева.

В Иркутской области волонтеров регионального штаба #МыВместе поблагодарил за работу исполняющий обязанности министра по молодежной политике правительства Иркутской области Егор Луковников. Глава городской администрации Читы принес торты в штаб акции Забайкальского края и пообщался с волонтерами. На Камчатке штаб #МыВместе получил пирог, украшенный названием акции, который неизвестный передал через региональное Агентство по делам молодежи. В Красноярском крае активисты ОНФ за свой счет сделали оригинальные маски для волонтеров.

«Месяц пролетел быстро, за это время я видел самые разные ситуации. Мы помогали одиноким пенсионерам, привозили продукты семьям, где дети были предоставлены сами себе, а родители – в нетрезвом состоянии. Я понял, что сейчас взаимопомощь нужна как никогда», – рассказал участник акции #МыВместе, член региональной команды «Молодежки ОНФ» в Туве Оттук Куулар.