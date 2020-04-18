Рабочая встреча с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Коми Татьяной Козловой

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Коми Татьяной Козловой.

Встреча состоялась 14 апреля и была посвящена теме развития инфраструктуры детского здравоохранения.

«Первый вопрос, который хотелось бы с Вами проговорить и озвучить, – это строительство Республиканской инфекционной больницы с детскими отделениями, — обратилась к главе региона Татьяна Козлова. – Это многострадальная тема, которая никак не может найти своего логического завершения. Трижды готовилась проектно-сметная документация, строительство должно было уже начаться. Но планы снова поменялись. Понимаю, что сейчас приоритет – сохранить жизнь и здоровье жителей региона, не дать распространиться заболеванию. Но я прошу Вас взять на контроль вопрос строительства этого объекта, потому что необходимые подготовительные работы уже проведены, деньги выделены».

Объект включён в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Его реализация предполагает два этапа. I этап включает строительство главного корпуса – стационара на 100 коек, пункта дезинфекции транспорта, контрольно-пропускных пунктов, газификационной станции контейнерного типа, аварийного источника электроснабжения. II этап включает строительство центра по борьбе с инфекционными болезнями, пищеблока, прачечной и гаража.

«Инфекционные болезни – это сегодня серьёзное испытание для людей, к которому необходимо очень основательно готовиться. – отметил Владимир Уйба. – Поэтому, конечно, нам нужны инфекционные больницы, причём совершенно иного формата, с реанимацией, наличием аппаратов ИВЛ. Сегодня мы имеем дело не просто с инфекцией, а инфекцией с тяжёлым поражением дыхательных путей. Поэтому, совершенно точно, поддерживаю Вас в этом вопросе».

http://rkomi.ru/news/83485/