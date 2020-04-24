Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в Республике Коми Надеждой Быковской
Владимир Уйба заслушал ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.
Рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми с Надеждой Быковской состоялась 23 апреля. Обсуждены итоги деятельности в 2019 году.
По словам омбудсмена, в прошлом году от жителей региона поступило в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 851 обращение.
http://rkomi.ru/news/83709/