Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в Республике Коми Надеждой Быковской

Владимир Уйба заслушал ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми с Надеждой Быковской состоялась 23 апреля. Обсуждены итоги деятельности в 2019 году.

По словам омбудсмена, в прошлом году от жителей региона поступило в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Коми 851 обращение.

http://rkomi.ru/news/83709/