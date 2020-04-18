Рабочая встреча с председателем Общественной палаты Республики Коми Сергеем Чечёткиным

Владимир Уйба встретился с председателем Общественной палаты Республики Коми Сергеем Чечёткиным.

Встреча состоялась 16 апреля. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми заслушал отчёт об итогах работы Общественной палаты региона в 2019 году. Также обсуждались основные направления деятельности палаты и её работа в условиях режима повышенной готовности.

Сергей Чечёткин рассказал, что в 2019 году Общественной палатой Республики Коми проведено около 350 мероприятий. Самые масштабные межрегиональный форум «Многодетная Россия», медиафорум для региональных и местных СМИ «Местные», гражданский форум Республики Коми.

Врио Главы Республики Коми высоко оценил роль Общественной палаты, как связующего звена между населением и властью. Будучи руководителем Федерального медико-биологического агентства [руководил С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года – прим.], Владимир Уйба тесно взаимодействовал с Общественным советом при ФМБА России.

«Роль Общественной палаты очень велика, — подчеркнул Владимир Уйба. – Особенно велика, если в её составе работают люди неравнодушные, нацеленные на результат и желающие помочь. Роль общественности и её участие в принятии решений крайне высока. Ведь от того, как это решение будет приниматься главой республики, зависит доверие людей к нему. А решения, Вы знаете, порой приходиться принимать сложные и не всегда популярные. Поэтому прошу помогать, подсказывать обязательно собирать обратную связь от людей, делиться этим. Уверен, что наша работа будет выстроена открыто, честно и с пользой для дела».

http://rkomi.ru/news/83513/