Рабочая встреча с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским.

Встреча состоялась 17 апреля в Сыктывкаре. Рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Правительством Республики Коми и компанией, реализации социальных проектов при поддержке ПАО «Газпром», а также реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Александр Гайворонский рассказал о ходе выполнения Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Коми в связи с реализацией инвестиционных проектов, в том числе проекта по строительству магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2». Также обсуждались вопросы организации заключения дополнительного соглашения на 2020 год.

С начала действия Соглашения с 2018 года выполнен большой объём работ на важнейших инфраструктурных объектах, все они направлены на улучшение качества жизни населения региона. Проведён ремонт взлётно-посадочной полосы и здания аэровокзала аэропорта в г. Ухте. Ведутся масштабные работы по ремонту основных медицинских учреждений г. Ухты. Уже введены инфекционный корпус, ЛОР отделение, онкологическое отделение, отделение функциональной диагностики, отделение неврологии, первое и второе терапевтическое отделения и отделения травматологии с операционным блоком ухтинской городской больницы. Поэтапно вводятся помещения в родильном доме г. Ухты, ведётся ремонт стационара ухтинской детской больницы. Развёрнуты работы в здании центра детского творчества имени Г.А. Карчевского и на территории детского парка.

http://rkomi.ru/news/83575/