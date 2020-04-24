Рабочая встреча с генеральным директором АО «Транснефть – Север» Рустэмом Исламовым

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Транснефть – Север» Рустэмом Исламовым.

Встреча состоялась 23 апреля, в Сыктывкаре. Рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Правительством Республики Коми и компанией, экологии и охраны окружающей среды, а также реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Рустэм Исламов рассказал временно исполняющему обязанности Главы Республики Коми о производственной и благотворительной деятельности предприятия в регионе.

В 2019 году в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования АО «Транснефть – Север» отремонтировало и оснастило оборудованием кабинеты химии, физики и математики в образовательных учреждениях г. Ухты, пгт. Синдор и г. Микунь.

Компания вкладывает средства в развитие отрасли здравоохранения. Для Ухтинской городской больницы №1 приобретены автоматический биохимический анализатор крови, современный плазменный стерилизатор, аппарат для гистологической обработки тканей, система видеоэндоскопической визуализации с HD-качеством изображения для диагностики заболеваний и обследования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В марте компания одной из первых поддержала проведение в республике мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В том числе АО «Транснефть – Север» закупает медицинское оборудование, стоимостью 12 млн рублей для дооснащения инфекционного отделения Ухтинской городской больницы №1 в целях лечения пациентов с COVID-19.

http://rkomi.ru/news/83705/