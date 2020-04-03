Представление врио Главы Республики Коми Владимира Уйбы

Полпред Президента Александр Гуцан официально представил временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйбу.

Церемония представления состоялась сегодня, 3 апреля, в Администрации Главы Республики Коми и, в связи с эпидемической ситуацией, прошла в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года принята отставка Гапликова Сергея Анатольевича с должности Главы Республики Коми.

Уйба Владимир Викторович назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/83199/