«Подари маску врачу»: Российские предприниматели помогут больницам в рамках бизнес-платформы ОНФ

Бизнес-платформа Общероссийского народного фронта запустила акцию «Подари маску врачу». Теперь каждый предприниматель может поучаствовать в сборе средств на оплату масок для медработников во время пандемии коронавируса, чтобы «помочь защитить тех, кто защищает нас».

По задумке организаторов предприниматели могут установить себе на сайт специальную кнопку с надписью «Подари маску врачу». После клика на нее пользователь попадает на сайт международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», которая занимается сбором средств в помощь нуждающимся врачам.

К акции уже присоединились такие популярные сервисы, такие как: «Учи.ру», «Доктор на работе», Maximum Education, AR Tutor, Онлайн Доктор, 2can, Педиатр 24/7 и др.

Установка кнопки на сайт не займет много времени, но при этом покажет социальную ответственность бизнеса и поможет пользователям сайта поддержать медработников в сложное время.

«Эта акция должна объединить российский бизнес для помощи врачам. Мы хотим показать, что предприниматели готовы участвовать в борьбе с коронавирусом и, что бизнес-платформа ОНФ способна предоставить площадку для этого, защищая интересы всех участников», – заявил руководитель бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

«Общероссийский народный фронт регулярно проводит акции, направленные на синергию бизнеса, некоммерческого сектора и простых людей. Так мы добиваемся большего эффекта и сможем помочь большему количеству людей, а это особенно важно во время пандемии. Акция «Подари маску врачу» показывает социальную ориентированность бизнеса и помогает всем нам преодолеть этот сложный период. Призываем принять участие в этой инициативе и защитить тех, кто защищает нас», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.

Подробнее об акции можно узнать на сайте онфзабизнес.рф.