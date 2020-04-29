Первый вице-премьер поддержал предложение ОНФ о поддержке пострадавшего бизнеса на основе реальных показателей

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал предложение Народного фронта о расширении круга предприятий, которым будет оказана государственная поддержка. Критерием такой поддержки должно стать существенное падение выручки, а не формальное отнесение предпринимательской деятельности к пострадавшим отраслям по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Две недели назад, 14 апреля, ОНФ направил обращение министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой пересмотреть подход правительства к поддержке пострадавшего бизнеса на основе реальных финансовых показателей. В министерстве подтвердили, что получили предложения ОНФ и прорабатывают данный вопрос.

О поручении Федеральной налоговой службе и Минэкономразвития проработать возможные механизмы оказания поддержки компаниям, пострадавшим от последствий пандемии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«Надеемся, что в ближайшее время это будет оформлено в виде конкретных решений. Сейчас самый большой запрос пострадавших предпринимателей, от сохранения которых зависит множество рабочих мест, – это логика оказания поддержки в зависимости от резкого изменения финансовых показателей, а не от классификатора, созданного в 1975 году. Многие легально работающие предприниматели раньше не обращали внимание на указание и соблюдение основного вида экономической деятельности. Две трети фактически пострадавших из-за ограничительных мер предпринимателей из-за формального подхода оказались отрезанными от господдержки», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В письме, направленном ОНФ в Минэкономразвития, указывалось на многочисленные жалобы предпринимателей на невозможность воспользоваться мерами поддержки. Народный фронт предложил оценивать пострадавший бизнес в зависимости от финансовых показателей с марта по апрель 2020 г., которые свидетельствуют о высоком риске банкротства. Тем более что ограничения имеют различия как по времени, так и по регионам, поэтому исходить из необходимости поддержки предприятий на основе отраслевого классификатора было бы слишком поверхностно.

По словам Лазаревой, возможности банковского сообщества и современных технологий позволяют по другим признакам реально определять пострадавших. Здесь стоит учитывать потерю дохода, снижение выручки и среднего чека.