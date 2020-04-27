ОНФ запустил всероссийский онлайн-опрос о продуктовых наборах для школьников в период пандемии

Бюро расследований ОНФ совместно с АНО «Институт отраслевого питания» проводит всероссийский опрос о качестве продуктовых наборов для школьников, сообщил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Перевод школьников на домашнее обучение из-за распространения коронавируса сделал невозможным получение школьного питания для льготных категорий, теперь таким детям выдают продуктовые наборы. Перечень льготных категорий, имеющих право на получение продуктов, каждый регион определяет самостоятельно. Как правило, это многодетные и малоимущие семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие. Обычно в состав наборов входят продукты, рекомендованные Роспотребнадзором для школьного питания. При этом в регионах наборы отличаются по составу.

«Мы хотим узнать, как этот процесс обеспечения льготным питанием организован на практике. Опрос состоит из нескольких вопросов о качестве продуктовых наборов для школьников, его составе, цене и о том, как организован процесс их получения. Кроме того, важно выяснить, все ли школьники, которым положена данная помощь, ее получают», – отметил Гетта.

Он добавил, что опрос пройдет в рамках общественного контроля ОНФ за качеством школьного питания: «Уже с сентября 2020 года начинается обеспечение бесплатным горячим питанием начальных классов. Подготовка к этому должна идти полным ходом, несмотря на сложности и задачи по борьбе с коронавирусом. Организация обеспечения льготных категорий школьников продуктовыми наборами может послужить для нас определенным сигналом о том, готова ли система и люди, отвечающие за нее, обеспечивать качественными продуктами детей. Мы обобщим результаты опроса и, при выявлении системных проблем, обратимся к главам регионов с просьбой обратить на них особое внимание и своевременно устранить недостатки».

«При участии Бюро расследований ОНФ мы подготовили обзор публикаций в СМИ и социальных сетях на тему продуктовых наборов для школьников. Его результаты говорят о большом внимании родителей к этому вопросу, но также и о разбросе вариантов при комплектовании таких наборов. Внимание общественности и активных родителей позволяет в некоторых случаях заметно улучшить ассортимент и качество предоставляемых наборов. Отчет охватывает все регионы страны, он будет опубликован в ближайшие дни», – рассказал президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов.